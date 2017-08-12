لأول مرة.. “مشغل” يدشن أهم مهرجانات القصيم.. والإدارة تتجاهل الخطوات الرسمية

أبدى عدداً من المهتمين بتنظيم المهرجانات والعاملين بمهرجان تمور بريدة استيائهم من تصرف وتجاوزات قامت بها إدارة مهرجان تمور بريدة لعام 1438هـ ، من خلال وضع تدشين رسمي لانطلاقة المهرجان من قبل “المشغل” للمهرجان ، مخالفة ما كان عليه المهرجان في الأعوام السابقة الذي يحظى بافتتاح أو تدشين رسمي من قبل سمو أمير المنطقة ، أو زيارة من سموه بعد بداية المهرجان بدون أي افتتاح أو تدشين من قبل أي شخص آخر أو أي جهة معنيه ، حيث أكد الحساب الرسمي للمهرجان عبر “تويتر” قيام المشغل بالتدشين الرسمي للمهرجان ، مما أثار استغراب الكثيرين.
ووسط هذه الفوضى التي سيطرت على النسخة الحادية عشر لمهرجان تمور بريدة ، يترقب النقاد تدخل الجهات المعنية لاستدراك ما فات ، لعله يُصحح مسار المهرجان ، ويلقى تنظيماً واهتماماً يعوض ما فات منذ انطلاقته للمحافظة على سمعة المهرجان.
إدارة المهرجان تلتزم الصمت.. وإعلامها يؤكد!!
“المناطق ” تواصلت مع المدير التنفيذي لمهرجان تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان لتوضيح ما جرى هذا العام من تدشين المشغل للمهرجان كخطوة تعد لأول مرة تحدث خلاف الأعوام السابقة ، متجاهلين الخطوات الرسمية المعمول بها في هذا المجال ، إلا أنه تهرب من الإجابة واكتفى بقوله ” زيارة سمو الأمير في 30 ذو القعدة كزيارة وليس تدشين ” ، متجاهلاً الإجابة على ما ورده من سؤال بشأن تدشين المشغل للمهرجان ، وفق ما جاء بحساب بتويتر الرسمي.
منظم مهرجانات: بداية المهرجان عكس ما كان متوقعاً
وقال أحمد الصقري أحد المهتمين بتنظيم الفعاليات والمهرجانات ، إن مهرجان تمور بريدة يعد الوحيد والأشهر في العالم والمهرجان الاقتصادي والمختص بالتمور ، واستبشرنا هذا العام بإسناد تنظيمه للقطاع الخاص ، إلا أن البداية التي شهدها كانت على غير العادة ، وعكس ما كان متوقعاً ، حيث سادت الفوضى وسوء التنظيم عليه ، لاختفاء الحملات الدعائية في مختلف الوسائل الإعلامية وفي الشوارع والطرقات عن انطلاقة المهرجان بوقت كاف ، وأثناء بدايته ونشر كافة الفعاليات كما هو معتاد في المهرجانات السابقة ، بالإضافة إلى عدم جاهزية أغلب المرافق للمهرجان ، بالإضافة إلى تدشينه من قبل المشغل ! ، لافتاً إلى أن النسخ السابقة من المهرجان يعمل المنظمون جاهدين على تنشيط مهرجان التمور ليكون معززاً للسوق القائم في الحقيقة بلا مهرجان ، حيث أن ذلك لا يتعلق بقدرات مالية فقط ، وإنما بعمل واجتهاد مخلص للنهوض بالتمور ، والتعامل معها كرافد اقتصادي مهم ، وعلاقة يجب تعزيزها وتطويرها بين المزارع والمتسوق ، ودعماً للسياحة والاقتصاد بالمنطقة معاً.
أحد زوار المهرجان: الفوضى أهم سماته
من جانبه ، قال المحامي عبدالله الغفيص أحد زوار المهرجان : تفاجأت خلال زيارتي للمهرجان في انطلاقته يوم السبت 13 ذو القعدة ، بعدم جاهزيته ، وغياب الكثير عما اعتدنا عليه في السابق ، وبتصوري بأن المهرجان في بدايته الهزيلة أتوقع أن لا يكون كباقي النسخ السابقة ويحقق النجاح المأمول ، فعلى الرغم من أن المهرجان استطاع من خلال النسخ السابقة أن يصل إلى العالمية إلا أنه ومن خلال البوادر لهذه النسخة ستكون خارج التوقعات ، لسوء التنظيم وغياب الكثير مما كنا نجده في الأعوام السابقة ، حيث تبرز الفوضى أهم سماته ، حيث بدأت فوضى المهرجان منذ انطلاقته حيث لم تكتمل أغلب التجهيزات للمهرجان ، والتي وعدت إدارته بأن تكون جاهزة.
لأول مرة.. “مشغل” يدشن أهم مهرجانات القصيم.. والإدارة تتجاهل الخطوات الرسمية
أبدى عدداً من المهتمين بتنظيم المهرجانات والعاملين بمهرجان تمور بريدة استيائهم من تصرف وتجاوزات قامت بها إدارة مهرجان تمور بريدة لعام 1438هـ ، من خلال وضع تدشين رسمي لانطلاقة المهرجان من قبل “المشغل” للمهرجان ، مخالفة ما كان عليه المهرجان في الأعوام السابقة الذي يحظى بافتتاح أو تدشين رسمي من قبل سمو أمير المنطقة ، أو زيارة من سموه بعد بداية المهرجان بدون أي افتتاح أو تدشين من قبل أي شخص آخر أو أي جهة معنيه ، حيث أكد الحساب الرسمي للمهرجان عبر “تويتر” قيام المشغل بالتدشين الرسمي للمهرجان ، مما أثار استغراب الكثيرين.
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