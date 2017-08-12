نظمتها إدارة البرامج وادارة التثقيف الصحي وتعزيز الصحة بابها .. محاضرة عن سرطان الثدي والإسعافات الاولية والإمراض المزمنة

نظمت ادارة البرامج وإدارة التثقيف الصحي وتعزيز الصحة القسم النسائي ممثله ببرنامج النشاط البدني والغذاء المتوازن وبرنامج السرطان والإمراض المزمنة برنامج توعوي متنوع عن سرطان الثدي والإسعافات الاولية والإمراض المزمنة وأهمية الغذاء المتوازن والنشاط البدني في مركز النشاط الاجتماعي بشوحط بابها حيث تم شرح كيفية العناية الذاتيه لثدي السيدات وأهمية الغذاء الصحي

وتم شرح الاسعافات الاولية وكيفية التعامل مع حالات الاغماء والصدمات وبعد الانتهاء من القاء المحاضرات نم فحص جميع السيدات عن امراض السكر والضغط وقياس الوزن وزاد عددهم عن 30 زائرة وزع عليهم بعض المطبوعات والهدايا.

الجدير بالذكر بأن المحاضرة القاها المثقفة الصحية شريفه مشافي والمثقفة الصحية هدى بن عبدالرحمن الفرحان والمثقفة الصحية آمنه عسيري.