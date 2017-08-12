50 مطوفاً من حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا يضخون 25 لتراً من الدماء لبنك الدم بالعاصمة المقدسة

قدم “50” مطوفاً من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا , 25 لتراً من الدماء في حملة للتبرع بالدم التي تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالعاصمة المقدسة ، والتي أطلقها نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المطوف أسامة بن محمد زواوي , وذلك بمقر المؤسسة بحي النزهة .

و ثمَّن زواوي المشاركة الفاعلة من المطوفين ومنسوبي المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية ، معبراً عن شكره للمطوفين الذي شاركوا في إنجاح هذه الحملة التي من شانها أن تسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي بين أبناء الوطن، وغرس مبادئ ثقافة العمل التطوعي .