 50 مطوفاً من حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا يضخون 25 لتراً من الدماء لبنك الدم بالعاصمة المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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50 مطوفاً من حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا يضخون 25 لتراً من الدماء لبنك الدم بالعاصمة المقدسة

50 مطوفاً من حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا يضخون 25 لتراً من الدماء لبنك الدم بالعاصمة المقدسة
واس - مكة

قدم “50” مطوفاً من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا , 25 لتراً من الدماء في حملة للتبرع بالدم التي تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالعاصمة المقدسة ، والتي أطلقها نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المطوف أسامة بن محمد زواوي , وذلك بمقر المؤسسة بحي النزهة .
و ثمَّن زواوي المشاركة الفاعلة من المطوفين ومنسوبي المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية ، معبراً عن شكره للمطوفين الذي شاركوا في إنجاح هذه الحملة التي من شانها أن تسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي بين أبناء الوطن، وغرس مبادئ ثقافة العمل التطوعي .

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