 دراسة أمريكية: صلاة المسلمين تشبه اليوغا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة أمريكية: صلاة المسلمين تشبه اليوغا

دراسة أمريكية: صلاة المسلمين تشبه اليوغا
المناطق _ وكالات

شبهت دراسة حديثة صادرة عن إحدى الجامعات الأميركية صلاة المسلمين برياضة اليوغا، وقالت إن الصلوات الخمس “علاج فعال لآلام الظهر والمفاصل”.

الدراسة أكدت أن الصلاة تعالج إضافة إلى المشاكل النفسية مثل القلق والخوف، آلام العضلات والعظام.

“تشبه حركات الصلاة عند المسلمين حركات اليوغا، والعلاج الطبيعي المستخدم في علاج آلام أسفل الظهر”، يقول محمد الخصاونة، أحد المشرفين على إعداد الدراسة.

الورقة البحثية ركزت على دراسة تأثير حركات الصلاة في تخفيف وعلاج الآلام الظهر من خلال نماذج رقمية أخذت من عينة رجال ونساء من آسيا وأميركا.

وتبين للقائمين على الدراسة أن الركوع والسجود له انعكاسات إيجابية جدا على المصلي إذ يزيدان من مرونة المفاصل.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق من جامعة بنسلفانيا، أن الصلوات الخمس تسهم في القضاء على الإجهاد والقلق، “فالطقوس الدينية ونمط الحياة بما فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية كلها تؤثر على الصحة الجسدية”

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