 المندق تحتضن الأمسية الشعرية النسائية الأولى على مستوى منطقة الباحة ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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المندق تحتضن الأمسية الشعرية النسائية الأولى على مستوى منطقة الباحة ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨

المندق تحتضن الأمسية الشعرية النسائية الأولى على مستوى منطقة الباحة ضمن فعاليات صيف المندق ٣٨
المناطق _ الباحة

تشارك الشاعرة حياة بكري والشاعرة شموخ المالكي في أمسية شعرية نسائية ضمن فعاليات صيف المندق وذلك عند الرابعة من عصر يوم غد الأحد بقصر “بن عايد” للاحتفالات وسيقدم الشاعرتان عدد من النصوص الشعرية الوطنية والاجتماعية حيث وجهت الدعوة للمجتمع النسائي لحضور هذه الفعالية .
من جهته أوضح بندر بن احمد الزهراني المشرف على الفعالية وعضو لجنة الفعاليات  بمهرجان المندق أن هذه الأمسية هي الاولى من نوعها لهذا العام في محافظة المندق والباحة عموما حيث خصصت الأمسية للنساء فقط .. مضيفا أن الفعالية سيصاحبها عدد من الفقرات النسائية حيث سيتواجد فريق الروائع التطوعي بمنطقة مكة بقيادة الاستاذة شريفة ال زيدان وسيتم تقديم عدد من الفقرات الاستعراضية والرقصات الفلكلورية المخصصة بالنساء مع تقديم عدد من الهدايا والجوائز والسحوبات .
من جانبها أوضحت الشاعرة حياة بكري أن هذه الأمسية هي الأمسية الاولى لها فيما عبرت عن سعادتها أن تكون محافظة المندق الحاضنة لهذه الأمسية مبدية سعادتها بما وجدته من اهتمام وعناية من القائمين على مهرجان صيف المندق ٣٨ وعلى رأسهم سعادة محافظ المندق مهندس فعاليات هذا العام .
واضافت : سأقدم عدد من النصوص الشعرية الوطنية والاجتماعية وأعد الحضور بالجديد متمنية تفاعل الجمهور النسائي بالحضور والدعم .
تجدر الإشارة الى ان الشاعرة بكري هي صاحبة شيلة ” يا أهل السنابات ” التي لقيت انتشار واسع في وسائل التواصل الاجتماعي  وحضيت بقبول لدى شرائح المجتمع المختلفة .
فيما عبرت الشاعرة شموخ المالكي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الأمسية واتاحة الفرصة لها للتعبير عن تجربتها الشعرية من خلال هذه الأمسية واعدة بتميز النصوص المقدمة خلالها مع تفائلها الكبير بتفاعل جمهورها النسائي المتوقع حضوره .

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