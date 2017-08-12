تعرف على تشكيلة مباراة الفيصلي والنصر

أعلن فريقا الفيصلي والنصر عن تشكيلتهما لمباراتهما في ختام الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

وضمت تشكيلة الفيصلي كلا من:

26 – مصطفى ملائكة (ح)

2 – سلطان الغنام

3 – إيغور روسي

6 – عمر عبدالعزيز

7 – وسام السويد

8 – لويز غوستافو

11 – منصور حمزي

13 – سلطان البيشي

19 – محمد مجرشي

22 – اكسنتي ميرتشا

88 – خالم هايلاند

فيما ضمت تشكيلة النصر كلا من:

33 – وليد عبدالله (ح)

2 – برونو أوفيني

4 – عمر هوساوي

6 – سامي النجعي

8 – يحيى الشهري

10 – محمد السهلاوي

12 – خالد الغامدي

14 – إبراهيم غالب

15 – أحمد الفريدي

28 – أحمد عكاش

38 – فهد الجميعة