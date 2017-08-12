تعرف على تشكيلة مباراة الفيصلي والنصر

أعلن فريقا الفيصلي والنصر عن تشكيلتهما لمباراتهما في ختام الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.
وضمت تشكيلة الفيصلي كلا من:
26 – مصطفى ملائكة (ح)
2 – سلطان الغنام
3 – إيغور روسي
6 – عمر عبدالعزيز
7 – وسام السويد
8 – لويز غوستافو
11 – منصور حمزي
13 – سلطان البيشي
19 – محمد مجرشي
22 – اكسنتي ميرتشا
88 – خالم هايلاند
فيما ضمت تشكيلة النصر كلا من:
33 – وليد عبدالله (ح)
2 – برونو أوفيني
4 – عمر هوساوي
6 – سامي النجعي
8 – يحيى الشهري
10 – محمد السهلاوي
12 – خالد الغامدي
14 – إبراهيم غالب
15 – أحمد الفريدي
28 – أحمد عكاش
38 – فهد الجميعة
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