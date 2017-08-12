 خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المملكة المغربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المملكة المغربية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك المملكة المغربية
المناطق _ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته بمدينة طنجة في المملكة المغربية اليوم، أخاه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ورحّب جلالة الملك محمد السادس، بخادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن شكره لجلالة الملك محمد السادس، على ما وجده – أيّده الله – من حُسن الاستقبال في المملكة المغربية.
وتم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا.
كما حضره من الجانب المغربي، صاحب السمو الملكي مولاي الحسن ولي العهد، ومعالي مستشار جلالة الملك الأستاذ فؤاد عالي الهمة، ومعالي وزير الداخلية الأستاذ عبد الوافي الفتيت، وقائد الدرك الملكي الفريق أول حسني بن سليمان، ومدير عام الأمن الوطني الأستاذ محمد الحموشي.

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