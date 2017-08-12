تساهم في تقديم عملاً تطوعياً مؤسسياً احترافياً إنشاء وحدة العمل التطوعي بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أكناف” بالباحة

أنشأت (مؤسسة عطاء التطوعية) وحدة العمل التطوعي بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “أكناف” بالباحة، وذلك بدعم وإشراف مباشر من وكالة الوزارة للتنمية ممثلة في الإدارة العامة للتطوع والشراكات المجتمعية، ومركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأوضح المشرف العام على جمعية “أكناف” عادل بن جمعان الزهراني أن العمل استغرق قرابة الأربعة أشهر، حيث يأتي هذا العمل ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وقامت المؤسسة بالبناء الهيكلي للوحدة وبناء جميع الأدلة والنماذج اللازمة لتفعيل العمل التطوعي داخل الجمعية وخارجها ليكون عملاً تطوعياً مؤسسياً احترافياً.

وأشار الزهراني أن المؤسسة قامت بتنفيذ دورات تدريبية، وورش العمل اللازمة لتأهيل وتدريب العاملين في إدارة الوحدة لرفع مستوى الوعي بمأسسة العمل التطوعي، وشرح الأدلة والنماذج لهم، بالإضافة إلى بناء خطة عمل للوحدة خلال الستة أشهر القادمة بإذن الله.

كما قدم شكره لمؤسسة عطاء التطوعية وللمستشار التنفيذي لمأسسة التطوع د.عبدالرحمن العلياني على جهودهم في إنشاء الوحدة وبنائها.

من جهة أخرى؛ قدمت مؤسسة عطاء التطوعية الشكر والتقدير لمقام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولوكالة الوزارة للتنمية، ولمركز التنمية بالمنطقة، ولجمعية الأيتام بالباحة؛ لجهودهم وتعاونهم وحرصهم على غرس ثقافة التطوع وتفعيل دور المتطوعين، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للمساهمة في تنمية هذا الوطن المعطاء.