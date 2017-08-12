 بالصور.. فوز أحد فوزاً تاريخياً على الشباب في دوري جميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالصور.. فوز أحد فوزاً تاريخياً على الشباب في دوري جميل

بالصور.. فوز أحد فوزاً تاريخياً على الشباب في دوري جميل
المناطق _ متابعات

حقق أحد فوزا تاريخيا على حساب مضيفه الشباب 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت لحساب الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.

 

تقدم محمد سعيد الضو لنادي أحد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وانتظر الشباب حتى الدقيقة 82 لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82.

 

وفي الدقيقة 89 ارتكب حارس الشباب فاروق بن مصطفى خطأ فادحاً بعدما فشل في استقبال كرة زميله عبدالله الأسطا لتمر من تحت أقدامه وتدخل الشباك.

 

بتلك النتيجة سجل أحد أول فوز له بدوري المحترفين في أول مباراة في تاريخه بدوري المحترفين.

 

 

 

 

 

 

 

 

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