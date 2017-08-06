4500 زائر لعيادة التدخين بمهرجان الورد والفاكهة في ختام مشاركتها

اختتمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التدخين مشاركتها بمهرجان ” الورد والفاكهة ” في نسخته الخامسة والتي هدفت إلى توعية المجتمع عن اضرارها وتعريفهم بمكان العيادات الرئيسة بمركز صحي المنشية حيث أكد مدير مكافحة التدخين بصحة تبوك / فيصل مدني أن الجناح استقبل أكثر من 4500 زائر وبلغ عدد الزوار الذين تم معالجتهم بالعيادة المتنقلة ما يقارب 200 شخص وتم تحويلهم للعيادة لمراجعتها هذا الأسبوع علما بأن العيادة المشاركة تضم كادر طبي رجالي ونسائي بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ومساعد المدير للصحة العامة د/ محمد رحيل البلوي ود/ موسى حكمي