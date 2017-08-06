الجمعية السعودية لطب العيون تنصح الحجاج بوقاية أعينهم من أشعة الشمس والغبار

أكدت الجمعية السعودية لطب العيون أن من أهم ماينصح به الحجاج للمحافظة على سلامة العيون أثناء موسم الحج الوقاية من أشعة الشمس ومن الغبار.

وأوضحت في نشرة أصدرتها بمناسبة حج هذا العام ، للتعريف بما يمكن أن يتعرض له أعين الحجاج – لا قدر الله -, وماذا يمكن أن يفعل الحاج، وأول تلك المشكلات هي إصابة العين بمرض ” التهاب ملتحمة العين التحسسي ” الذي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.

وتبدو أعراض هذا المرض – كما تقول رئيسة لجنة التوعية الصحة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون الدكتورة عهود بنت عبد العزيز عويضه – في شكل دموع غزيرة واحمرار بالعينين مع الشعور بحكة شديدة وأهم طرق الوقاية هي غسل الوجه والعينين بالماء البارد مع اتقاء أشعة الشمس بوضع النظارات الشمسية وعند وجود تلك الشكوى يجب مراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين والقطرات المضادة لحساسية العين وذلك حسب شدة الحساسية.

أما النوع الثاني الذي يمكن أن تتعرض له عيون الحجاج هو ” التهاب الملتحمة الجرثومي” وذلك لتعرض العين إلى الغبار الشديد أو نتيجة لاستخدام أدوات الآخرين، وأعراض هذا المرض تظهر بشكل احمرار بالعينين مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم صباحاً, وفي هذه الحالة أيضاً يجب مراجعة طبيب العيون بالمركز الصحي لوصف القطرات والمراهم – المضادات الحيوية المناسبة كما يجب على الحاج غسل العينين والابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

وتنبه الدكتورة عهود بشكل خاص المرضى المصابين بداء السكري من الحجاج بضرورة القيام بفحص الشبكية قبل التوجه لأداء مناسك الحج مع الحرص على أخذهم أدوية السكر بكمية كافية لفترة الحج، وإتباع الحمية المناسبة والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم, مشددة بعناية (مجموعة الجلوكوما السعودية) التابعة للجمعية السعودية لطب العيون بالتنبيه على مرضى ارتفاع الضغط ( الجلوكوما) على استخدام أدويتهم في وقتها وجرعاتها بعناية كما وصفها لهم طبيب العيون المتخصص في الجلوكوما.

وإذا كان هناك من الحجاج من أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين فينصح رئيس لجنة العلاقات العامة وأستاذ العيون المساعد بجامعة طيبة الدكتور وسيم بن عبد العزيز عالم بوضع غطاء للعين (الواقي البلاستيكي) طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان خوفاً من الإصابة بأي التهاب وحدوث مضاعفات لا قدر الله، إضافة لتعليمات طبيب العيون الأخرىجاج .

ومن أكثر الأمراض التي تصيب العين شيوعا في موسم الحج (جفاف العين) الذي يحدث بسبب نقص في دموع العين بسبب خلل في الغدة الدمعية وأحيانا لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

وأعراض جفاف العين هي الشعور بحرارة بالعين مع احمرار العين ونقص الدموع.

أما علاج جفاف العين فهو أولا الابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة ووضع النظارات الشمسية ثم استخدام مرطبات العين كالدموع الصناعية على شكل قطرات.

وحبت الجمعية بزيارة موقعها على الانترنت والاطلاع على كتيبات التوعية بأمراض العيون في طبعتها الحديثة www.sos.org.sa أو التواصل عبر تويتر saudiophtha أو بالفاكس 011-4634283 أو من تطبيق لعينيك التفاعلي من أي جوال.