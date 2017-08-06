ذكرو أن الثروة الحقيقية لوطننا الغالي هم الشباب وزراء ومسؤولين مشاركين بهاشتاق #اليوم_العالمي_للشباب

شارك عدد من وزراء الدولة وبعض المسؤولين وحسابات عدد من الوزارات في هاشتاق #اليوم_العالمي_للشباب .

فمن يظن بأن ثروة البلاد الأولى؛ النفط، فهو مخطيء وليس ببعيدٍ عنه من يرى بأن منتجنا الوطني الأول هو التمر، شباب الوطن هم الثروة الحقيقية والمنتج الأول؛ في زمنٍ أصبح الرهان فيه على الإنسان، 58.5‎% من السعوديين دون الـ 30، والتفاعل مع اليوم العالمي للشباب في تويتر على أوجّه، إلا أن المطلوب يفوق المتوفر، والأيام حُبلى بمستقبلٍ باهرٍ بحول الله.

_مركز الملك سلمان :

‏في #اليوم_العالمي_للشباب نستحضر ما قاله أمير الشباب وولي العهد #محمد_بن_سلمان “أنا شاب و 70٪ من المواطنين شباب .. والسماء حد طموحاتنا”

– وزارة الثقافة والإعلام :

‏أن المملكة العربية السعودية فخورة بشبابها، أولئك الذين لا يدّخرون الجهد في خدمة وطنهم . – د. أحمد العيسى

“‏وزارة التعليم في مدارسها وجامعاتها تحتضن زهرة شباب المملكة الذين هم عماد المستقبل وثروة الوطن الحقيقة”. – بدر العساكر

“‏نكرّس الجهود لأجل شبابنا، نشجّع الإبداع ونسهم في بناء العقل البشري؛ لنصنع معًا مستقبلًا يليق بتاريخنا وبلادنا العظيمة”.

_ إبراهيم الابراهيم :

‏في الوقت الذي تشتكي بعض الدول العالم من ارتفاع نسب الشيخوخة،نتمتع في المملكة بمجتمع 70% منه شباب سلاحهم العلم والمعرفة

_أرامكو :

‏في #اليوم_العالمي_للشباب تواصل #أرامكو_السعودية ريادتها في تمكين شبابها من خلال منصات مبتكرة مثل المجلس الاستشاري للقادة الشباب

– وزارة الصحة

“شبابنا نفخر بكم، وأنتم مستقبل الوطن المشرق، الاهتمام بصحتكم يزيدكم قوة وعزيمة في تحقيق أهدافكم”._التجارة والاستثمار :

‏إمكانياتنا كبيرة .. وهذا وقتنا

– محمد العسيري

“‏يمر اليوم العالمي للشباب‬⁩ 2017 على المملكة؛ وقد ارتفعت وتيرة تمكين الشباب، وأصبح منهم وزراء وقياديون، فشكراً والدنا الملك سلمان”.- نجيب الزامل

“‏الشباب هم كفجر الزمن، نور جميل يتسلل لإنعاش الأرض بحنو، فيلمس أديمها بنداه الطري المنعش فينبت زهورَ الأرض وثمارها.