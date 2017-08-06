بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها خلال موسم الأمطار

أكدت بلدية محافظة فيفاء استعداداتها وجاهزيتها خلال موسم الأمطار ، حيث شكلت البلدية فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من إنهيارات وانقطاع للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول من الأتربة والأحجار والمستنقعات المائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية أكملت جاهزيتها والاستعداد لأي طارئ وأن البلدية تبذل جهودا مستمرة وتسخر كافة إمكانياتها لفتح الطرق وتنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار ، مؤكدا بأن هناك غرفة عمليات وفرق طوارىء تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات وتقوم بالتعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية , وأن المعدات تنتقل مباشرة حين تلقي البلاغات عبر العمليات والطوارىء التي تعمل على مدار الساعة حيث تقوم البلدية بفتح الطرق من الانهيارات الكلية أو الجزئية وتنظيف الشوارع وإزالة مخلفات الأمطار والسيول .

علما بأن فيفاء شهدت خلال اليومين الماضيين أمطار متوسطة وغزيرة لم يسجل خلالها أي بلاغات لانقطاع للطرق ، ولله الحمد .