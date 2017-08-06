 حرب التصريحات تتصاعد بين أمريكا وكوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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حرب التصريحات تتصاعد بين أمريكا وكوريا الشمالية

حرب التصريحات تتصاعد بين أمريكا وكوريا الشمالية
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض في ساعة مبكرة، السبت، أن القوات الأميركية “مستعدة” لحماية غوام بعد أن هددت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ بالستية باتجاه الجزيرة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.

وفي اتصال هاتفي مع حاكم غوام ايدي كالفو “طمأن” الرئيس الأميركي دونالد ترمب كالفو بأن “قوات الولايات المتحدة مستعدة لضمان سلامة وأمن سكان غوام وباقي أميركا”.

وأعلن البيت الأبيض في ساعة مبكرة، السبت، أن على كوريا الشمالية “التخلي عن سلوكها الاستفزازي والتصعيدي”، وذلك بعد أن جدد ترمب تحذيراته لبيونغ يانغ، وتحدث هاتفيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وفي اتصالهما الهاتفي، رحب الرئيسان بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية وصفاه بـ”الخطوة الضرورية والمهمة نحو إرساء السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية” بحسب بيان البيت الأبيض.

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