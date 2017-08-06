تشيلسي يسقط في المباراة الأولى أمام بيرنلي…وليفربول يتعادل في واتفورد

تعرض تشيلسي حامل اللقب لهزيمة مثيرة للحرج في أولى مبارياته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت بعدما خسر 3-2 أمام بيرنلي باستاد ستامفورد بريدج.

وحسب “رويترز” لم يجد مانشستر سيتي، متصدر ترشيحات مكاتب المراهنات للفوز بالدوري، صعوبة في الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف البيون بينما تعادل ليفربول خارج ملعبه مع واتفورد وأحرز وين روني هدف الفوز لايفرتون ضد ستوك سيتي.

وضاعف فوز سيتي من مرارة هزيمة تشيلسي إذ واجه فريق المدرب أنطونيو كونتي صعوبات منذ البداية بعد طرد القائد جاري كاهيل بسبب مخالفة متهورة ووجد نفسه متأخرا 3-صفر بنهاية الشوط الأول أمام فريق لم يفز في ستامفورد بريدج منذ 1971.

وأحرز سام فوكس لاعب منتخب ويلز هدفين وأضاف ستيفن وورد هدفا آخر.

وشارك الوافد الجديد الفارو موراتا القادم من ريال مدريد في الشوط الثاني ليقلص الفارق لتشيلسي ثم صنع الهدف الثاني لديفيد لويز لكن بين الهدفين طُرد سيسك فابريجاس لحصوله على إنذارين.

وكانت مباراة سيئة لكونتي الذي نال اللقب في موسمه الأول مع تشيلسي ويريد المزيد من التدعيم لتشكيلة فريقه.

وقال المدرب الإيطالي “لست قلقا. أنا جاهز للقتال مع هذه المجموعة من اللاعبين. قتالنا في الشوط الثاني كان جيدا. لكننا فقدنا تركيزنا بعد الطرد في الشوط الأول”.

وحافظ سيتي على هدوئه أمام برايتون رغم أن الأمور في أول 68 دقيقة كانت محبطة وفشل في هز شباك منافسه.

وأنفق بيب غوارديولا مدرب سيتي أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (260.22 مليون دولار) هذا الصيف وأشرك أربعة لاعبين جدد للمرة الأولى لكن سيرجيو أغويرو هو من افتتح التسجيل قبل أن يضيف لويس دنك الهدف الثاني بالخطأ في مرماه ليحسم مصير برايتون الذي كانت جماهيره تشاهد فريقها في دوري الأضواء للمرة الأولى في 34 عاما.

واحتج يورجن كلوب مدرب ليفربول على هدف التعادل الذي سجله واتفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تسلل ميغيل بريتوس صاحب الهدف في تعادل مثير 3-3.

وقال كلوب “لم نكن محظوظين في النهاية. هدف التعادل كان من تسلل. الأمر كان واضحا لأن الحكم المساعد كان على الخط نفسه ويجب أن يشاهدها”.

وبعد تسجيل سبعة أهداف في افتتاح الدوري أمس الجمعة في فوز أرسنال على ليستر سيتي 4-3 شهدت المباراة التي أقيمت باستاد فيكاريدج رود الإثارة نفسها بما في ذلك بعض الأخطاء الدفاعية.

وتقدم صاحب الأرض بقيادة مدربه الجديد ماركو سيلفا مرتين عبر ستيفانو أوكاكا وعبد الله دوكوري لكن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، من ركلة جزاء، تعادلا لليفربول.

وبدا أن محمد صلاح المنتقل حديثا لليفربول ضمن لفريقه النقاط الثلاث قبل أن يدرك بريتوس التعادل في النهاية.

وسيحتاج ليفربول لأن يكون أكثر تماسكا عندما يزور هوفنهايم في تصفيات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفاز هدرسفيلد تاون، الذي يلعب في الدرجة الأعلى للمرة الأولى منذ 1972 ويعتبره البعض أبرز المرشحين للهبوط، 3-صفر بسهولة على ملعب كريستال بالاس وضمن تصدر المسابقة حتى مباريات الغد.

وهز ستيف موني، مهاجم بنين المنتقل إلى هدرسفيلد من مونبلييه في صفقة قياسية مقابل 13 مليون جنيه استرليني (15.36 مليون دولار)، الشباك مرة في كل شوط بعدما افتتح جويل وورد مدافع بالاس التسجيل للفريق الضيف بالخطأ في مرمى فريقه.

وأحرز وين روني هدفا في عودته إلى إيفرتون من مانشستر يونايتد ليقوده للفوز 1-صفر على ستوك سيتي. وهذا هو الهدف 199 لروني في الدوري والأول مع إيفرتون منذ 2004.

وقال مهاجم إنجلترا “لا يوجد أفضل من التسجيل في مباراتي الأولى في الدوري الممتاز بعد عودتي”.

وهز المدافع المصري أحمد حجازي، المعار من الأهلي إلى وست بروميتش البيون، الشباك في مباراته الأولى ليقود فريقه للفوز 1-صفر على بورنموث.

وتعادل ساوثامبتون مع ضيفه سوانزي سيتي بدون أهداف ليخفق صاحب الأرض في التسجيل للمرة السادسة على التوالي في الدوري.