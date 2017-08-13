 اليوم.. إعلان أداء ميزانية المملكة للربع الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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اليوم.. إعلان أداء ميزانية المملكة للربع الثاني

اليوم.. إعلان أداء ميزانية المملكة للربع الثاني
المناطق - الرياض

تترقب الأسواق اليوم الأحد إعلان وزارة المالية السعودية عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2017.

ويتضمن التقرير أهم المعلومات والمؤشرات المالية لأداء الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على مستوى الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

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