هلاك جنرال إيراني في قصف أمريكي على تجمعات للحشد الشعبي

أفادت وكالات إيرانية بمقتل جنرال متقاعد بالحرس الثوري الإيراني خلال قصف جوي للقوات الأميركية على تجمعات لميليشيات من مجاميع الحشد الشعبي العراقي التي يقودها ضباط إيرانيون قرب الحدود السورية العراقية.

وأكدت وكالة ” فارس” أن الحرس الثوري بمحافظة كلستان (شمال إيران) أعلن في بيان عن مقتل اللواء مصطفى خوش محمدي، ” دفاعا عن مراقد أهل البيت في سوريا” وذلك بقصف للقوات الأميركية مساء الخميس.

وبحسب الوكالة التي نقلت عنها “العربية”، كان الجنرال خوش محمدي من اللواء 45 بالحرس الثوري، قائدا محترفا في فرقة استطلاع وقد تم إرساله مرات عديدة بصورة تطوعية إلى سوريا .

كما أفادت الوكالة بمقتل أحد منتسبي الباسيج في سوريا ويدعى سجاد باوي، دون إيضاح تفاصيل ومكان مقتله.