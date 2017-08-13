 هلاك جنرال إيراني في قصف أمريكي على تجمعات للحشد الشعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البنتاجون : الجيش الأمريكي لم يتلق أي أوامر رئاسية بشأن فنزويلا انفجار مركبة عسكرية تركية .. ومقتل جنديين هلاك جنرال إيراني في قصف أمريكي على تجمعات للحشد الشعبي اليوم.. إعلان أداء ميزانية المملكة للربع الثاني وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة “الحج” تكشف ملابسات سقوط عراقية من شرفة فندق في المدينة المنورة شاهد مشهد بر للأم .. ابن يحمل والدته على ظهره لتُقبّل الحجر الأسود تشيلسي يسقط في المباراة الأولى أمام بيرنلي…وليفربول يتعادل في واتفورد حرب التصريحات تتصاعد بين أمريكا وكوريا الشمالية هل تعلم أن الشمام يقي من السرطان وأمراض القلب والشرايين ؟ بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها خلال موسم الأمطار أندية الرياض الموسمية تختتم نشاطها الرياضي

هلاك جنرال إيراني في قصف أمريكي على تجمعات للحشد الشعبي

هلاك جنرال إيراني في قصف أمريكي على تجمعات للحشد الشعبي
 المناطق – وكالات

أفادت وكالات إيرانية بمقتل جنرال متقاعد بالحرس الثوري الإيراني خلال قصف جوي للقوات الأميركية على تجمعات لميليشيات من مجاميع الحشد الشعبي العراقي التي يقودها ضباط إيرانيون قرب الحدود السورية العراقية.

وأكدت وكالة ” فارس” أن الحرس الثوري بمحافظة كلستان (شمال إيران) أعلن في بيان عن مقتل اللواء مصطفى خوش محمدي، ” دفاعا عن مراقد أهل البيت في سوريا” وذلك بقصف للقوات الأميركية مساء الخميس.

وبحسب الوكالة التي نقلت عنها “العربية”، كان الجنرال خوش محمدي من اللواء 45 بالحرس الثوري، قائدا محترفا في فرقة استطلاع وقد تم إرساله مرات عديدة بصورة تطوعية إلى سوريا .

كما أفادت الوكالة بمقتل أحد منتسبي الباسيج في سوريا ويدعى سجاد باوي، دون إيضاح تفاصيل ومكان مقتله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>