 انفجار مركبة عسكرية تركية .. ومقتل جنديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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انفجار مركبة عسكرية تركية .. ومقتل جنديين

انفجار مركبة عسكرية تركية .. ومقتل جنديين
المناطق - وكالات

قتل جنديان السبت في انفجار قنبلة يدوية الصنع زرعها انفصاليون أكراد في جنوب شرق تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.

ووقع الانفجار لدى مرور مركبة عسكرية في محافظة بطمان، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول التي نسبت هذا الاعتداء إلى انفصاليي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة “منظمة الإرهابية”.

وكانت تركيا في حداد السبت بعد مقتل الفتى ايرين بلبل (15 عاما) مساء الجمعة بأيدي انفصاليين في حزب العمال الكردستاني في طرابزون بشمال شرق البلاد، وفق وسائل الاعلام المحلية التي ذكرت ان الفتى كان في طريقه لإبلاغ السلطات بوجود مقاتلين أكراد حين عمد هؤلاء الى قتله.

ويشهد جنوب شرق تركيا أعمال عنف شبه يومية منذ تجدد الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات النظام التركي إثر انتهاء هدنة بينهما صيف العام 2015 كان هدفها وضع حد لنزاع أودى بأكثر من 40 ألف شخص منذ 1984.

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