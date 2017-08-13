 البنتاجون : الجيش الأمريكي لم يتلق أي أوامر رئاسية بشأن فنزويلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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البنتاجون : الجيش الأمريكي لم يتلق أي أوامر رئاسية بشأن فنزويلا

البنتاجون : الجيش الأمريكي لم يتلق أي أوامر رئاسية بشأن فنزويلا
المناطق - وكالات

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتدخل العسكري في فنزويلا في تصعيد مفاجئ لرد واشنطن على الأزمة السياسية الناشبة هناك.

وفي الأيام الأخيرة بدا أن فنزويلا تنزلق إلى مرحلة أكثر اضطرابا بعد نهب قوات مناوئة للحكومة أسلحة من قاعدة عسكرية، في أعقاب سيطرة هيئة تشريعية جديدة على سلطة الكونغرس الذي كانت تهيمن عليه المعارضة.

وقال ترمب للصحافيين: “الجماهير (في فنزوويلا) تعاني وتموت. لدينا خيارات كثيرة بما في ذلك خيار عسكري محتمل إذا لزم الأمر”.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن الجيش الأميركي لم يتلق أي أوامر بشأن فنزويلا من البيت الأبيض.

وقتل أكثر من 120 شخصا، واعتقل آلاف خلال الاضطرابات التي شهدتها فنزويلا على مدى 4 أشهر.

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