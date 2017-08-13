 بعد تحرّيمه الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا.. “الإعلام” تُحيل الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد تحرّيمه الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا.. “الإعلام” تُحيل الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر البنتاجون : الجيش الأمريكي لم يتلق أي أوامر رئاسية بشأن فنزويلا انفجار مركبة عسكرية تركية .. ومقتل جنديين هلاك جنرال إيراني في قصف أمريكي على تجمعات للحشد الشعبي اليوم.. إعلان أداء ميزانية المملكة للربع الثاني وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة “الحج” تكشف ملابسات سقوط عراقية من شرفة فندق في المدينة المنورة شاهد مشهد بر للأم .. ابن يحمل والدته على ظهره لتُقبّل الحجر الأسود تشيلسي يسقط في المباراة الأولى أمام بيرنلي…وليفربول يتعادل في واتفورد حرب التصريحات تتصاعد بين أمريكا وكوريا الشمالية هل تعلم أن الشمام يقي من السرطان وأمراض القلب والشرايين ؟ بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها خلال موسم الأمطار

بعد تحرّيمه الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا.. “الإعلام” تُحيل الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر

بعد تحرّيمه الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا.. “الإعلام” تُحيل الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر
المناطق - الرياض

أحالت وزارة الثقافة والإعلام شخصا وصف نفسه بـ”الشيخ الدكتور علي الربيعي”، إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر.

أعلن ذلك المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام والمتحدث باسم الوزارة هاني الغفيلي عبر حسابه في موقع “تويتر” بقوله: “وزارة الثقافة والإعلام تحيل DrAliAlrabieei@ إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر”.

يذكر أن الربيعي أثار جدلا كبيرا وفجّر موجة غضب واسعة في موقع “تويتر” عقب نشره تغريدة حرّم فيها الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا بعد وفاته، كاشفا أنه لا يجوز على المسلم الدعاء له.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>