بعد تحرّيمه الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا.. “الإعلام” تُحيل الربيعي إلى لجنة مخالفات النشر

أحالت وزارة الثقافة والإعلام شخصا وصف نفسه بـ”الشيخ الدكتور علي الربيعي”، إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر.

أعلن ذلك المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام والمتحدث باسم الوزارة هاني الغفيلي عبر حسابه في موقع “تويتر” بقوله: “وزارة الثقافة والإعلام تحيل DrAliAlrabieei@ إلى لجنة مخالفات النشر بسبب مخالفته نظام المطبوعات والنشر”.

يذكر أن الربيعي أثار جدلا كبيرا وفجّر موجة غضب واسعة في موقع “تويتر” عقب نشره تغريدة حرّم فيها الدعاء للفنان عبدالحسين عبدالرضا بعد وفاته، كاشفا أنه لا يجوز على المسلم الدعاء له.