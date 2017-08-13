تتويج فريق مجد العبادلة بطل بطولة الفريق العاشرة

توج رجل الاعمال الشيخ سعد مسفر الشمراني فريق مجد العبادلة بطل بطولة الفريق العاشرة مساء أمس الجمعة والتي نظمها فريق الفريق بمركز حلي جنوب القنفذة اثر تغلبه في المباراة الختامية على فريق البرك بركلات الترجيح بأربعة أهداف لثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي

فيما شهدت المباراة الذي قادها شامي سليمان حالة طرد للاعب مجد العبادلة علي بارقي اثر تحصله على بطاقتين صفراء في نهاية الشوط الاول .

وقد شرف الحفل سعادة الشيخ سعد مسفر الشمراني وسعادة محافظ محافظة البرك الاستاذ عبدالرحيم بن الحسين ال عبده ورئيس مركز حلي الاستاذ عابد بن حسن العيافي وعدد من مشايخ وأعيان المحافظة ومراكزها ومدراء الدوائر الحكومية وكذلك ابرز الشخصيات الرياضية والإعلامية على مستوى المحافظة وجمهور غفير تجاوز حاجز الستة آلاف مشجع زين جنبات الملعب .

وقد سبق المباراة النهائية حفل خطابي من تقديم الاستاذ حمود الكيادي بدأ الحفل بأول مايبدأ به آيات من القران الكريم ثم تلا ذلك كلمة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الاستاذ مصلح الزبيدي وبعد ذلك كلمة للجنة التنمية الاجتماعية بحلي وبعدها القى راعي الحفل الشيخ سعد مسفر الشمراني كلمة معلناً بها انطلاقة المباراة الختامية على كأس سعادته

وقد تم تكريم الجهات الحكومية والرعاة الاعلاميين والمؤسسات التجارية الراعية للبطولة فيما تم بعد ذلك استعراض الفنون الشعبية والالعاب النارية.

وفِي نهاية الكرنفال الرياضي وعلى العروض المرئية والالعاب النارية توج فريق مجد العبادلة بكأس البطولة والميداليات الذهبية فيما حصل فريق البرك على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية فيما تم تكريم نجوم البطولة حيث حصل على جائزة افضل لاعب خالد البحيري لاعب فريق البرك وجائزة افضل حارس ذهبت لحارس المجد صالح مشاري وجائزة افضل لاعب واعد كانت من نصيب لاعب فريق البرك ريان زيلعي فيما حصل فريق أجيال المخواة على جائزة الفريق المثالي .

الجدير بالذكر شهدت بطولة الفريق العاشرة عدة برامج اجتماعية واكبت البطولة وفق استراتيجيات وخطط مدروسة قامت بها اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الاستاذ مصلح الزبيدي وحسين الهيلي لطاقم العمل في اللجنة المنظمة للبطولة والتي تندرج تحت برنامج نحو مجتمع حيوي الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة و يحتوي على أنشطة رياضية واجتماعية تساهم في تنمية الشباب والرياضة بالساحل ومن تلك البرامج الاجتماعية مبادرة الكشف المبكر لأمراض العصر (السكري -الضغط) بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة وكذلك حملة قطرة للحياة للتبرع بالدم وتغذية مستشفى جنوب القنفذة بالتعاون مع المختبرات وبنوك الدم وقد حققت رقم قياسي بلغ مئة وست وثلاثون وحدة دم وغيرها من الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي ساهمت في خدمة المجتمع .

وكذلك قامت الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية الداعمة للبطولة بتوزيع جوائز يومية للجماهير الحاضرة للمباريات على مدى ايّام البطولة .