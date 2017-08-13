 أندية الرياض الموسمية تختتم نشاطها الرياضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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أندية الرياض الموسمية تختتم نشاطها الرياضي

المناطق - الرياض

اختتمت فعاليات النشاط الرياضي للأندية الموسمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بتتويج الأندية الفائزة ببطولة كرة القدم بنادي الرواد الموسمي تحت رعاية مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن
عبد الله القويحص حيث أقيمت المباراة النهائية للمرحلة المتوسطة بين نادي بشر بن البراء ونادي الرازي والتي انتهت بفوز نادي بشر بن البراء الموسمي بنتيجة 5-1
كما أقيمت المباراة النهائية للمرحلة الثانوية بين نادي المنهاج ونادي عرقة والتي انتهت بفوز نادي المنهاج بنتيجة 4 – 3 بعد اللجوء إلى ضربات الترجيح
وحضر النهائي مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أنور أبو عباة ومدير مكتب إشراف الأندية الموسمية الأستاذ شاكر أبو عباة ومشرف النشاط الرياضي بالأندية الموسمية الأستاذ خالد الحبيب ومدير عام مدارس الرواد الأستاذ سعد أبو قيس
وفي ختام البطولة تم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة من راعي المباراة الذي هنأ المشاركين ووجه لهم كلمات التشجيع والدعم والتحلي بالأخلاق الرياضية والبعد عن التعصب الرياضي كما قدم شكره وتقديره لمدارس الرواد الأهلية على حسن التنظيم والاستضافة للبطولة .
ثم توج نادي بشر بن البراء الموسمي بطلاً لبطولة المرحلة المتوسطة وتوج نادي المنهاج الموسمي بطلاً لبطولة المرحلة الثانوية وحصل على أفضل لاعب في المرحلة المتوسطة الطالب ياسر الطيار من نادي بشر بن البراء الموسمي والطالب محمد الخضير من نادي بشر بن البراء الموسمي حصل على أفضل حارس في المرحلة المتوسطة الطالب صالح القاسم من نادي عرقة الموسمي حصل على أفضل لاعب في المرحلة الثانوية والطالب يوسف الصديق من نادي المنهاج الموسمي حصل على أفضل حارس في المرحلة الثانوية.

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