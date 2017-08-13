 إختتام فعاليات وبرامج وأنشطة المسار الترفيهي لواحة الطفل ضمن برنامج إجازتي٢ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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إختتام فعاليات وبرامج وأنشطة المسار الترفيهي لواحة الطفل ضمن برنامج إجازتي٢

إختتام فعاليات وبرامج وأنشطة المسار الترفيهي لواحة الطفل ضمن برنامج إجازتي٢
المناطق - محمد الغبيشي

نفذت لوحة الطفل العديد من الأنشطة التي اعتمدت شعار أحلام صغيرة ونفذت من خلال هذا البرنامج جملة فعاليات منها : الفانوس الرمضاني فرحة رمضان والمشاركة في برنامج أبواب الخير الرمضاني وبرنامج العيد فرحة والمشاركة في برنامج هوية وطن والحفلة التنكرية ونشاط شتلتي الصغيرة في موسمها الثاني ومهرجان بادر واقرأ والهدف من المهرجان توفير فرص للقراءة ومنح الطفل حرية اختيار الكتاب الذي يرغب في قراءته وبرنامج حلوى الكتب لنشر ثقافة القراءة نفذ في مقر مكتبة المعرفة بالنادي وبرنامج مسابقة المكتبة الدورية ( تاج المعرفة ) في دورتها السادسة والهدف من المسابقة تشجيع طلاب وطالبات رياض الأطفال وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة على القراءة ومهرجان الإنشاد في مرحلته الثالثة ومسرحية الدمى والمهنة رافق ذلك ورشة عمل تفاعلية عن المهن وأهميتها للمشاركة في تنمية الوطن وخدمة المجتمع .
واستمتع الأطفال مع مسابقات الملعب الصابوني كما نفذ برنامج أبناء الرؤية والذي نفذته للأطفال مدربة تطوير الذات بمقر واحة الطفل كما نفذ نشاط ألوان الصيف الضاحكة من خلال تلوين القصص وتنفيذ برنامج وطني الغالي وطني الأجمل والذي يعدف إلى ترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الأطفال من زهور وزهرات النادي كما عزز هذا الهدف برنامج هوية وطن والذي شارك في الأطفال مشاركة فاعلة وكان بمثابة تمهيد لبرنامج حصانة الذي نفذ مؤخرًا لطالبات المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية والجامعية .
كما احتفل الأطفال بوطنهم الأجمل والأرفع من خلال الوطني الترفيهي السعودية اليوم كما قدم برنامج تنسيق الزهور ،كما نفذ برنامج عروض الأزياء الشعبية وبرنامج أنا نظيف ونفذ نشاط جدتي وبرنامج نقش الحناء عادة جازانية كما نفذ برنامج مسابقات متنوعة كاختتام للأنشطة الحركية ومؤخرًا نفذت دورة تدريبية بعنوان هيا بنا نرسم وورشة عمل بعنوان الرسم على الزجاج .
وكان صيفًا حافلًا بالبرامج والأنشطة التي أدخلت على قلوب الأطفال السعادة وقدمت لهم الفائدة وإلى صيف سعيد ووقت مفيد.

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