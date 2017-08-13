اختيار القائمة المشاركة بالدور النهائي..واستبعاد «الحبسي» من قائمة الهلال الآسيوية

استبعد المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، الحارس الدولي العماني علي الحبسي من قائمة الفريق التي ستشارك بالأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت افتتاحية الفريق بالدوري شهدت مشاركة الحارس عبدالله المعيوف أساسياً أمام نادي الفيحاء، والتي انتهت بفوز حامل اللقب 2-1 فيما بقي الحبسي على دكة الاحتياط.

وضمت قائمة دياز كل من: عبد الله المعيوف، مروان الحيدري، محمد الواكد، عبدالله الزوري، أسامة هوساوي، حسن كادش، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، علي البليهي، فيصل درويش، متعب المفرج، محمد البريك، كارلوس إدواردو، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، محمد الشلهوب، نيوكلاس ميلسي، ماجد النجراني، نواف العابد، سالم الدوسري، مهند فلاته، محمد كنو، ياسر القحطاني، مختار فلاته، عمر خربين، مجاهد المنيع، ماتياس ريتوس، وعبدالرحمن اليامي.