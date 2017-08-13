 خاشقجي يعود للكتابة والتغريد..ويبدأ بشكر ولي العهد ووزير الإعلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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خاشقجي يعود للكتابة والتغريد..ويبدأ بشكر ولي العهد ووزير الإعلام

خاشقجي يعود للكتابة والتغريد..ويبدأ بشكر ولي العهد ووزير الإعلام
المناطق_الرياض

عد غياب لفترة طويلة قاربت العام ، أعلن الكاتب السعودي جمال خاشقجي عودته لمزاولة الكتابة والتغريد مجددا .

وقدم خاشقجي الشكر لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، كما شكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، لمساعيه الطيبة في عودته للكتابة.

وقال خاشقجي في أول تغريدة له منذ نوفمبر الماضي :أعود للكتابة والتغريد ..الشكر لمعالي وزير الإعلام لمساعيه الطيبة، والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد، لا كسر في عهده قلم حر ولا سكت مغرد

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