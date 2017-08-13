 نقص الأكسجين يتسبب في وفاة «60» طفلاً بالهند دفعة واحدة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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نقص الأكسجين يتسبب في وفاة «60» طفلاً بالهند دفعة واحدة!

نقص الأكسجين يتسبب في وفاة «60» طفلاً بالهند دفعة واحدة!
المناطق_وكالات

قضى ما لا يقل عن ستين طفلاً في خمسة أيام في مستشفى حكومي شمال الهند، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون أمس السبت، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن السبب هو النقص في قوارير الأكسجين لدى المستشفى.

وقال أنيل كومار قائد الشرطة في غوراخبور، «لقد فتحنا تحقيقا، نعم لقد توفي ستون مريضا في هذا المستشفى في الأيام الخمسة الماضية، لكننا لا نظن أن السبب هو النقص في الأكسجين».

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، قضى عشرات الأطفال يومي الخميس والجمعة بسبب نقص في قوارير الأكسجين، بعدما أوقفت الشركة التي تزود المستشفى بهذه القوارير تعاونها معه بسبب ما يبدو أنه عدم تسديد للمستحقات.

وفتح تحقق داخلي في المستشفى الواقع في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا في الهند.

وجاء في بيان للسلطات المحلية أن عدد الوفيات بلغ الستين في خمسة أيام اعتبارا من الإثنين.

وتعاني المستشفيات الحكومية في الهند من اكتظاظ كبير، ويضطر المرضى إلى الانتظار لوقت طويل قبل الحصول على العناية الطبية، حتى في حالات بسيطة.

ولذا، يتجنّب المقتدرون ماليا المستشفيات الحكومية، ويلجأون إلى العيادات الخاصة التي تتقاضى مبالغ كبيرة جدا.

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