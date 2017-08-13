«إل جي» تعتزم إطلاق طرازين من هاتفها الذكي المرتقب «LG V30»

أفادت صحيفة كورية جنوبية بأن شركة إل جي تعتزم إطلاق طرازين من هاتفها الذكي المرتقب “إل جي في 30” LG V30، على أن يكون الفرق بينهما في مساحة التخزين، إضافة إلى مزايا أخرى.

وقالت صحيفة ETNews إن شركة إل جي تعتزم إطلاق الهاتفين “إل جي في30″ LG V30 و”إل جي في30 بلس” LG V30 Plus خلال حدثها المقرر يوم 31 أغسطس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضافت الصحيفة أن مساحة التخزين للهاتفين ستكون مختلفة، إذ سيقدم “في 30” مساحة تخزينية بحجم 64 غيغابايتاَ، أما “في30 بلس”، فسوف يقدم مساحة قدرها 128 غيغابايتاً.

وذكرت ETNews أيضاً أن الهاتفين سيختلفان أيضاً في مزايا أخرى، بما في ذلك نظام الصوت، وميزة الشحن اللاسلكي، وذلك على عكس الشركات الأخرى، التي تجعل الاختلاف عادة في حجم الشاشة، إضافة إلى ما سبق من المزايا.

وبحسب الصحيفة الكورية الجنوبية أيضاً، تعتزم إل جي طرح هاتفها “في30” بسعر 700 دولار أمريكي، في حين سوف يتوفر طراز “في30 بلس” بسعر يعادل 875 دولاراً أمريكياً.

وقالت الصحيفة إن إل جي تعتزم طرح هاتفها الذكي المرتقب في السوق الكورية يوم 15 سبتمبر المقبل، وذلك في نفس اليوم الذي تعتزم مواطنتها سامسونغ طرح هاتفها اللوحي القادم غالاكسي نوت 8.

يشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية كانت قد أعلنت خلال المدة الماضية عن عدد من مزايا الهاتف، بما في ذلك أنه سيأتي مع تقنيات مبتكرة في مجال التصوير، إضافة إلى أن الجهاز سوف يأتي مع شاشة من نوع “أولد” OLED.