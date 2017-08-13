 تحذير كويتي من مخاطر لعبة الخرز المغناطيسية على الأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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تحذير كويتي من مخاطر لعبة الخرز المغناطيسية على الأطفال

تحذير كويتي من مخاطر لعبة الخرز المغناطيسية على الأطفال
المناطق_وكالات

حذرت رابطة جراحة الأطفال الكويتية السبت من لعبة الخرز المغناطيسية المنتشرة في معظم أماكن بيع لعب الأطفال لخطورتها الشديدة على الأطفال في حال ابتلاع أو استنشاق خرزها.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا ) نقلا عن بيان صحفي للرابطة، أنه لوحظ في الأسابيع القليلة الماضية ازدياد حالات ابتلاع خرز اللعبة من قبل الأطفال بمختلف الأعمار مما نتج عنه انسدادات وثقوب معوية خطيرة.
وأضافت أن المستشفيات اضطرت إلى إخضاع هؤلاء الأطفال لجراحات طارئة لاستخراج الخرز استدعت في غالبها استئصال جزء من الأمعاء، بالإضافة إلى إدخال بعض الحالات إلى العناية المركزة.
كما لفتت الرابطة إلى ازدياد حالات بلع الخرز المغناطيسية والتي وصلت إلى ثماني حالات هذا العام، منها أربع حالات خلال الشهر الأخير مقارنة بثلاث حالات في عام 2016 وأربع في عام 2015.
وتتكون لعبة الخرز المغناطيسية من أكثر من 200 قطعة مستديرة أو مكعبة صغيرة الحجم من مغناطيس (نيوديميوم) وهو نوع من المغناطيس شدة انجذابه 15 مرة أقوى من المغناطيس العادي ويمكن جمع هذه القطع وتشكيلها بأشكال مختلفة

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