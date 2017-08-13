مريم رجوي: النظام الحاكم في إيران هش جداً.. وهناك البديل

أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه “خلافاً لدعايات مؤيدي النظام الإيراني، فإن النظام الاستبدادي الديني الحاكم في إيران متهالك وهشّ جداً، ولو لم يحظ بالدعم الخارجي، خاصة سياسة المهادنة في أمريكا وأوروبا، لما كان النظام قادراً أن يدوم حتى اليوم”.

وشددت في تصريحات لها اليوم على أن “تغيير هذا النظام في إيران أمر ضروري لا بدّ منه، وإن هذا التغيير أمر ممكن وفي متناول اليد، وهناك بديل ديمقراطي ذو مصداقية. إن اعتبار تغيير النظام وتحقيق الديمقراطية في إيران مرادفاً للحرب وعدم الاستقرار في المنطقة ليس سوى خدعة مصدرها دعايات اللوبيات التابعة للنظام الإيراني في العواصم الغربية”.

وأضافت: “هذا النظام ومؤيدوه ومجموعاته الضاغطة تصوّر الحقائق مقلوبة باستخدام الدجل؛ حتي توهم أن أبناء الشعب الإيراني وشعوب المنطقة لا يليقون سوى بالفاشية الدينية والتطرف والإرهاب تحت يافطة الإسلام. لكن الواقع هو أن سقوط هذا النظام أمر ضروري لإنهاء الأزمات الراهنة في المنطقة”.

وأكدت السيدة مريم رجوي -بحسب ما بثت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بباريس- على “ضرورة طرد قوات الحرس والمليشيات العميلة لها من سوريا والعراق والبلدان الأخرى في المنطقة، وعلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمحاسبة النظام بسبب الإعدامات السياسية الواسعة، خصوصاً مجزرة ثلاثين ألف سجين سياسي في عام 1988 وفتح تحقيقات مستقلة بشأن هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية وإحالة مسؤوليها إلى العدالة، وفرض عقوبات شاملة على المنظومات المصرفية ومداخيل النفط لهذا النظام القمعي”.