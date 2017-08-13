المدينة: السجن والجلد لـ«مواطن» طعن طبيباً بمستشفى الملك فهد

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حكماً بالسجن لمواطن خمسيني لمدة 3 سنوات، والجلد 300 جلدة لطعنه أحد الأطباء السعوديين بمستشفى الملك فهد بالمدينة بالمنورة.

واعترف المواطن أمام المحكمة بطعن الطبيب بآلة حادة قبل 4 أشهر، مبيناً أنه أقدم على ذلك لأن الطبيب تسبب في تدهور حالة والده المسن والذي كان منوماً بالمستشفى.

وجاء في قرار المحكمة أن تشديد العقوبة على الجاني بسبب شروعه في قتل الطبيب، بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، إضافة إلى تسببه في نشر الفوضى وزعزعة الأمن في موقع حكومي.

وتضمن القرار تنفيذ حكم الجلد أمام المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة، فيما اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم الآخر -ابن المتهم المحكوم عليه- في السجن منذ أبريل الماضي كعقوبة له.