 إستنفار أمني لكشف لغز قبر مجهول صاحبه شمال عفيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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إستنفار أمني لكشف لغز قبر مجهول صاحبه شمال عفيف

إستنفار أمني لكشف لغز قبر مجهول صاحبه شمال عفيف
المناطق_عفيف

تلقت الجهات الأمنية بعفيف بلاغا من صاحب ماشية يفيد بوجود قبر حديث الإنشاء بالقرب من مركز الصقرة شمال عفيف.

ولاحظ صاحب الماشية عندما كان يرعى ماشيته  وجود قبر حديث الإنشاء وعليه أثار عجلات مركبات بالقرب منه وما كان منه إلا المبادرة وإبلاغ شرطة عفيف الذي باشرت الموقع من قبل الضبط الجنائي والذي يرجح أن تكون خلفه قضية جنائية.

وبعد التوسع في ملف التحقيق جرى استدعاء كبار السن من سكان القرى المجاورة للقبر لمعرفة منهم إذا لهم معرفة بصاحبه وأفادوا أنهم لايعرفون عنه شيء ولم يكن بهذه المنطقة قبر وعلى ضوء ذلك شرعت الجهات الأمنية بعفيف بالتحقيق في مجريات القضية للوصول إلى السر الخفي خلف هذا القبر ومن صاحبه.

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