الشباب يحسم صفقة الشمراني بـ«8» ملايين ريال سعودي

اتفقت إدارة نادي الشباب السعودي بصورة نھائیة مع نظیرتھا بنادي الھلال، على إتمام صفقة انتقال المھاجم الدولي ناصر الشمراني لصفوف “اللیث” لمدة عامین، مقابل 8 ملايين ريال سعودي تمثل حصة النادي الأزرق، بخلاف نصیب المھاجم البالغ من العمر (34 عاماً).

وكانت المفاوضات بين الشباب والهلال تعثرت، بسبب ارتفاع سعر الشمراني، لكن إدارة الليث تلقت دعماً سخياً من الرئيس الفخري الأمير خالد بن سلطان ونجله الأمير عبدالله، الأمر الذي دفع إلى حسم الصفقة، والإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

وكان الشمراني لعب الموسم الماضي مع نادي العين الإماراتي معاراً من الهلال، لكن الكرواتي زوران ماميتش، رفض تجديد إعارة النجم الدولي المخضرم.