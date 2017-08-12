مقتل «25» من عناصر داعش بإنزال جوي في الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 25 داعشياً، وإصابة خمسة آخرين، خلال عملية إنزال جوي خلف خطوط التنظيم بريف الرقة الجنوبي، سيطرت خلاله على عدة قرى ومواقع”.

وأوضح المرصد، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 25 من عناصر تنظيم داعش قتلوا وأصيب آخرون بجراح، خلال عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات النظام بغطاء جوي من الطائرات المروحية والحربية الروسية، في شمال منطقة واحة الكوم الواقعة في مثلث الحدود الإدارية بين الرقة وحمص ودير الزور، إثر القصف المكثف والاشتباكات العنيفة التي دارت مع عناصر داعش.

ووثق المرصد السوري، مقتل نحو 6 من عناصر قوات النظام ومليشياته، حيث كانت تمكنت قوات النظام خلال العملية من التوغل داخل حدود محافظة حمص، واقتربت بشكل أكبر من فرض طوق كامل على آلاف الكيلومترات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظتي حمص وحماة.

وكان المرصد نشر، صباح أمس السبت، أن قوات النظام تمكنت من التوغل داخل الحدود الإدارية لريف حمص الشمالي الشرقي، قادمة من جهة ريف الرقة الجنوبي، وتمكنت من السيطرة على قريتي الكدير وخربة مكمن وآبار قريبة منها، بالقرب من منطقة واحة الكوم، التي لا يزال تنظيم داعش يسيطر عليها.