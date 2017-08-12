«إيران» ترصد 520 مليون دولار كمبالغ إضافية للبرنامج البالستي

صادق مجلس الشورى الإيراني الأحد على تخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج البالستي الإيراني وتعزيز النشاطات الاقليمية للحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على «سياسة المغامرة» التي تتبعها الولايات المتحدة.

وصرّح رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني «على الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولى»، وذلك بعد اعلانه نتيجة تصويت البرلمان بغالبية ساحقة على سلسلة تدابير تهدف الى «مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة». وفرضت الولايات المتحدة في يوليو عقوبات جديدة لمواجهة برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.