الحملة السعودية تواصل توزيع الخبز على اللاجئين السوريين في شمال لبنان

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان بتوزيع الخبز على اللاجئين السوريين في الشمال اللبناني، وذلك ضمن برنامجها الغذائي (شقيقي قوتك هنيئاً)، إذ يبلغ إنتاج المخبز المقام في منطقة عكار اللبنانية ضمن الأسبوع 35 على انطلاق البرنامج هناك نحو 137 ألف رغيف خبز أسبوعياً يستفيد منه نحو 40 ألف لاجئاً سورياً.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن مشروع (شقيقي قوتك هنياً) يأتي كاستجابة للأوضاع الصعبة الراهنة التي يعاني منها اللاجئين السوريين في لبنان حيث تكفلت الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف التشغيل وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود، بالإضافة إلى إعداد خطة توزيع شاملة تضمن وصول الخبز لمستحقيه.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية تسعى إلى تلبية كل المتطلبات الأساسية والضرورية التي يحتاجها الشقيق النازح واللاجئ السوري على حد سواء فكان مشروع (شقيقي قوتك هنياً) أحد المشاريع الهامة التي أنشأتها الحملة السعودية لتوفير مادة الخبز والتي يصعب عادة الاستمرار في توفيرها من قبل بعض المنظمات الإغاثية كونها مشاريع تأخذ طابع الديمومة والاستمرارية التي تتطلب رصد مبالغ كبيرة إضافة إلى أن مادة الخبز تعتبر من المواد الأساسية في مائدة اللاجئ السوري ويتطلب الأمر توفيرها بشكل يومي.