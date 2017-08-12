معاقبة مسعفي “سيلفي” قطار الإسكندرية

القاهرة – أ ف ب

عاقبت وزارة الصحة المصرية ستة مسعفين التقطو صورا “سيلفي” في موقع مأساة القطارين التي أوقعت 41 قتيلاً الجمعة بالاسكندرية في شمال مصر بنقلهم إلى مكان بعيد في البلاط بعد إدانات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري أن ستة من موظفي الإسعاف نقلوا إلى منطقة سيوة في غرب مصر عقاباً لهم على نشر الصور، وأضاف “كان سلوكاً غير ملائما”.

وأثارت صور “سيلفي” لفريق سيارة إسعاف في موقع اصطدام القطارين موجة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي واستحدث أحد مستخدمي تويتر هاشتاغ “الضمير في غيبوبة”. ويعتبر تصادم القطارين الجمعة واحداً من أكثر حوادث القطارات مأساوية في مصر.