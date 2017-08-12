 ارتكب 15 سرقة..تحريات القصيم توقع بلص المساجد ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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ارتكب 15 سرقة..تحريات القصيم توقع بلص المساجد ببريدة

ارتكب 15 سرقة..تحريات القصيم توقع بلص المساجد ببريدة
المناطق_بريدة
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاتٍ تتضمن تعرض عددٍ من المساجد بمدينة بريدة للسرقة ..
وعلى الفور شرعت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل للجاني ، حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر ، وضبط مركبته التي استخدمها لهذا الغرض ..
حيث أقر عند سماع أقواله بإرتكابه خمس عشرة حادثةٍ مماثلة في مواقع مختلفة ، قام خلالها بالإستيلاء على مجموعةٍ من الأجهزة الصوتية لتلك المساجد ..
ليجري إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص وإحالته لفرع النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..

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