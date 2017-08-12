فلكية جدة: «حزام درب التبانة» يزين سماء السعودية طوال أغسطس

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سكان السعودية والوطن العربي على موعد بعد غروب شمس اليوم الاحد 13 أغسطس 2017 وبداية الليل وطوال شهر اغسطس لرؤية حزام درب التبانة بقبة السماء بكل سهوله بالعين المجردة .

ففي هذا التوقيت من السنه عند رصد السماء بداية الليل في ليله صافية وخالية من القمر ومن موقع بعيد عن أضواء المدن يمكن رؤية هذا الحزام النجمي لدرب التبانة يقطع السماء وهو الوقت الأفضل خلال العام للنظر باتجاه مركز المجرة.

ذلك الحزام من النجوم يمثل منظر جانبي لمجرتنا درب التبانة ونظرا لان القمر بمرحلة الأحدب المتناقص في الوقت الحالي فهو يشرق في وقت متأخر من الليل ما سيترك السماء مظلمة بداية الليل لرؤية حزام درب التبانة .

عند النظر لذلك لحزام درب التبانة بالعين المجردة سيظهر ضبابي عبر السماء وعند استخدام المنظار الثنائي العينية مقاس 10×50 مثلا يمكن رؤية الكثير من النجوم البعيدة داخل الحزام.

ومن الاجزاء المميزة في حزام درب التبانة مركز المجرة وهو الجزء الذي تتركز فيه معظم نجوم المجرة ويظهر منتفخ ويقع بالنسبة لنا باتجاه الافق الجنوبي في ليالي اغسطس اما بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الارضية جنوب خط الاستواء سيكون المنظر لديهم أكثر جمالا حيث سيشاهدون مركز مجرتنا فوق رؤؤسهم مباشرة.

جدير بالذكر ان مظهر حزام درب التبانة على الطبيعة يختلف عما يظهر في الصور الفوتوغرافية نظرا لان كاميرات التصوير اكثر حساسية للأضواء والألوان اضافة الى ان تلك الصور تخضع للتحسين والمعالجة من خلال البرامج الاحترافية..