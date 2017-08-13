الكويت: القبض على المحكوم الـ 13 ضمن “خلية العبدلي”

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاحد ان الجهات الامنية المختصة ألقت القبض أمس السبت على محكوم آخر بحكم نهائي كان من ضمن المتوارين عن الأنظار في قضية ما يسمى ب(خلية العبدلي).

وأوضح بيان صادر عن الوزارة بهذا الشأن أنه استكمالا لجهود الجهات الأمنية المختصة في القبض على المحكومين نهائيا بما يسمى (خلية العبدلي) إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (55/2015) تم مساء امس السبت القبض على مصطفى عبدالنبي علي بدر خان (كويتي الجنسية) المحكوم نهائيا بالحبس لمدة عشر سنوات.

وأضاف البيان ان الأجهزة الامنية تواصل عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين، مشددا على أن عين الأمن ستظل تتعقب المطلوبين كافة للعدالة ترسيخا لأمن الوطن وأمان المواطنين.