 بلدية الصداوي والسعيرة ترتبطان بأمانة الشرقية إلكترونيا وتصدران أول رخصة إلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية الصداوي والسعيرة ترتبطان بأمانة الشرقية إلكترونيا وتصدران أول رخصة إلكترونية

بلدية الصداوي والسعيرة ترتبطان بأمانة الشرقية إلكترونيا وتصدران أول رخصة إلكترونية
الدمام - المناطق

أصدرت بلديتي الصداوي والسعيرة أول رخصة الكترونية بالبلدية، بعد ربط البلديتين الكترونيا مع أمانة المنطقة الشرقية، والتي تأتي امتداداً لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تسهيل إجراءات سير المعاملات الى التحول الإلكتروني.

وكانت البلديتين أصدرتا أول رخصة إلكترونية لأحد المواطنين في كل بلدية، و التي يتم طباعتها بدون الاحتياج الى الزيارة الحضورية من المستفيد، وذلك ضمن برنامج التحول الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.

و يأتي ذلك من حرص امانة المنطقة الشرقية على تقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين وتسهيل الوقت والجهد عليهم، وامتدادا لاستراتيجية “رقمي” التي دشنها خلال الفترة الماضية سمو أمير المنطقة الشرقية، والتي تهدف الى تقديم خدمات الكترونية متطورة لجميع المستفيدين، و الأمانة تعمل على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية والتحول بشكل كامل الى المعاملات الالكترونية، و ذلك ضمن مبادرة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية في الإسراع في انهاء الإجراءات الخاصة بالمستفيدين بحيث تكون الخدمات لحظية ومباشرة لتحقيق خدمات الكترونية متكاملة والوصول للأمانة الإلكترونية بشكل كامل .

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