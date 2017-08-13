 فريق لأمتنا نحيا يعود لكم بفعالية ” صيفك إنجاز2″ لعامه الثاني على التوالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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فريق لأمتنا نحيا يعود لكم بفعالية ” صيفك إنجاز2″ لعامه الثاني على التوالي

فريق لأمتنا نحيا يعود لكم بفعالية ” صيفك إنجاز2″ لعامه الثاني على التوالي
المناطق - تبوك- تهاني الجهني:

دشن فريق لامتنا نحيا التطوعي فعالية ” صيفك إنجاز2 ” لعامه الثاني على التوالي بمقر معهد العلوم المضيئة بمدينة تبوك أمس السبت الموافق 20/11 لعام 1438هـ والذي تستمر فعاليته ثمانية أيام .
أحتوت فعالية ” صيفك أنجاز2 ” لهذا العام دورات متنوعة استهدفت جميع المراحل العمرية حيث خصصت للأطفال دورات تنمية وترفيه وهي : دورة القائد الصغير- دورة الالقاء والتحدث – دورة كيف أطور مهاراتي – دورة الناجح الصغير – دورة الديكوباج – دورة الرياضة والتغذية – دورة التسالي والألعاب – دورة تحفيظ القرآن , كما كان للكبار دورات تنمية وهي : كتابة التقارير والخطابات المدربة أماني اليماني – اسرار النجاح و العادات العشر للأشخاص الأكثر نجاح و التغيير الشخصي للأفضل للمدربة والكوتش أمل بدوي – التفكير الايجابي المدربة فاطمه المطيري اسلوب حل المشكلات واتخاذ القرارات أمل البلوي – لغة الجسد المدربة ابرار شوردية .
وأشارت الأستاذة ” نسمه آل سيف” قائدة الفريق التطوعي بمنطقة تبوك أن هذه الفعالية أقيمت بناءً على طلب المشتركات العام الماضي لما يحملهُ من ترفيه ومتعه وثقافة للأطفال والكبار ، يحمل في جوفه متطوعات متخصصات بالتنمية البشرية والتدريب مبدعات ودورات تطويرية تبني الذات في الطفل والام .
كما نوهت بأن الفعالية لا تهدف للاتجاه الربحي حيث أن رسوم الاشتراك بالدورات والمحاضرات رمزي ومناسب لجميع الطبقات الاجتماعية عطفاً على أن الأساس بهذا المشروع هو العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع وأشارت أن التسجيل مازال مستمر لمن يرغب بالتسجيل .
في الختام تمنت قائدة الفريق أن يكلل هذا العمل بالنجاح وأن تجسد مجهودات القائمين عليه وتعود على المشاركين بالفائدة.

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