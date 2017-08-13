كلية الصيدلة بجامعة القصيم تختتم حملتها التوعوية بالرس

اختتمت جامعة القصيم ممثلة بكلية الصيدلة، مساء أمس السبت حملة التوعية الصحية والتثقيف الدوائي والغذائي، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظة الرس، تحت شعار “بالصحة نهتم لتهتم”، حيث قدم خلالها طلاب وطالبات الكلية العديد من الخدمات الصحية، وبرامج التوعية والتثقيف لأهالي المحافظة حول ضوابط استخدام الأدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية.

وتضمنت الحملة أجنحة متنوعة للتوعية بطريقة استخدام أدوية الأمراض المزمنة، والاستعمال الآمن للدواء، كما خصصت جناحا للتوعية بأمراض الكلى والسكري، وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى جناح خاص يعنى بالمستحضرات النباتية وفوائدها، وتقديم النصائح للزوار حول كيفية تجنب الأضرار الناتجة عنها.

وتميزت الحملة التي أقيمت في مجمع الواحة مول، بتخصيص جناح لقياس الضغط ومستوى السكر بالدم، وقياس كتلة الجسم للزوار من الجنسين، كما اشتملت على ركن خاص بالأطفال، تم تجهيزه بأدوات الرسم، واستديو للتصوير، بالإضافة إلى تقديم بعض الهدايا الرمزية للزوار.

من جانبه أكد الدكتور ياسر المقبل وكيل كلية الصيدلة، أن هذه الحملة تأتي في إطار عناية الجامعة، ممثلة بكلياتها المتعددة، بتقديم الخدمات المجتمعية لأهالي المنطقة، من خلال النشاط الطلابي في فترة الصيف، والتي من شأنها تحقيق الرقي للمجتمع، وتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتشجعيهم وتحفيزهم على الاستفادة مما تلقوه في قاعات الدراسة.

وأشاد “المقبل” بجهود الطلاب والطالبات الذين قاموا على تنفيذ جميع البرامج الصحية والتوعوية، مشيراً إلى أن الحملة قد حققت الأهداف المرجوة منها في التوعية والتثقيف من الأمراض المنتشرة، وقدمت الفحوصات الطبية المختلفة لكافة فئات المجتمع.