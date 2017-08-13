ضبط ١٩٠ مخالفة بناء في مختلف أنحاء تبوك

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة مراقبة مراقبة المباني مايزيد على ١٩٠ مخالفة بناء في مختلف أنحاء المدينة.

وقال مدير إدارة مراقبة المباني وائل سنيور بأن الإدارة وخلال آخر ستة أشهر قامت بمايزيد على ٥٤٠ جولة ميدانية ضبطت من خلالها ١٩٢ مخالفة تمثلت في البناء بدون ترخيص وزيادة في مساحة الملاحق العلوية وبناء في الارتدادات وعدم وضع حاويات لمخلفات البناء والترميم .. ورمي مخلفات مخلفات البناء بجوار المبنى أو بالساحات العامة.

وبين سنيور بأنه تم إنذار جميع المخالفين وفرض غرامات مالية على عدد من المخالفات التي تستوجب غرامات مالية حيث بلغت ٣٦٤٣٢٠ ألف ريال .. وأضاف سنيور بأنه تم الوقوف على ١٦٢٠ مبنى تحت الإنشاء للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة.

وتابع سنيور حديثه بأن الأمانة أولت مراقبة الأراضي والساحات العامة اهتماماً كبيراً وذلك لمنع رمي المخلفات فيها وقد تم حجز ١٣ معدة وتطبيق كافة الإجراءات اللازمة بحقهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

كما أوضح سنيور بأنه تم الكشف على ١١٠٠ مبنى للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة وإصدار تراخيص اطلاق التيار الكهربائي لها.