163 مليار ريال إيرادات الميزانية السعودية في الربع الثاني

أعلنت وزارة المالية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم والذي يتسم بالتوازن.

وأكدت الوزارة على نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني.

وقال الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسة الكلية إن إن الإيرادات الإجمالية للميزانية السعودية بلغت خلال الربع الثاني 163.906 مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.

وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 210.42 مليار ريال، مسجلة انخفاض بنسبة 1.3%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني بلغ إجمالي العجز 46.517 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 20% عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ العجز في النصف الأول 72 مليار ريال.

وأكد الشهراني أن أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير إلى أننا في المسار الصحيح يتسم بالتزازن والاستدامة.

وانخفض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول.

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال. وشكلت مصروفات الميزانية السعودية بالنصف الأول 43% من اعتمادات السنة بأكملها.