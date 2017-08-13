 نائب أمير القصيم يقلد النقيب المطيري “شارة التفوق” لحصوله على المركز الأول في حماية الشخصيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يقلد النقيب المطيري “شارة التفوق” لحصوله على المركز الأول في حماية الشخصيات

نائب أمير القصيم يقلد النقيب المطيري “شارة التفوق” لحصوله على المركز الأول في حماية الشخصيات
المناطق / بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الأحد ، مرافقه الشخصي النقيب زياد بن سعد المطيري ، شارة التفوق بمناسبة حصوله على المركز الأول في حماية الشخصيات ، والتي انعقدت في قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم.
وهنأ سمو نائب أمير منطقة القصيم النقيب المطيري على هذا التفوق ، متمنياً له دوام التوفيق في مجال عمله.
من جانبه عبر النقيب المطيري عن بالغ شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ ، سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن ، وأن تكون الشارة حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء .

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