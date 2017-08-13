خطة أمنية في كافة محافظات عسير لضبط مخالفي أنظمة الحج والعمل

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أنه بإشراف ومتابعة شخصية من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي تم إعداد خطة أمنية بآلية عمل لكافة شرط محافظات المنطقة للبدأ في المرحلة الأولى لضبط مخالفي أنظمة الحج والعمل لمنعهم من الوصول إلى منطقة مكة المكرمة واتخاذ خطوات عملية منظمة وعاجلة لضبط مكاتب الحج الوهمية وأصحابها والعاملين بها وضبط مخافي أنظمة الحج والسماسرة ممن يقوموا بجمع الأموال وضبط ناقلي المخالفين لأنظمة الحج والإقامة وتعزيز التواجد الميداني بنقاط تفتيش مفاجئة في الطرق الرئيسية والفرعية البرية والزراعية لضبط مخالفي أنظمة الحج.

وكما أوضح اللواء صالح سليمان القرزعي بأن كل هذه الخطط المعدة تأتي ضمن توجيهات مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد القحطاني وذلك لتحقيق الهدف المنشود بأن يؤدي الحجاج فريضتهم بكل روحانية وسكينة وما ذلك إلا بالدعم السخي والمتابعة الحثيثة من ولاة الأمر حفظهم الله.