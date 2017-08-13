القضاء يُلزم “سعودي أوجيه” بدفع 37 مليون ريال لشركة مقاولات

ألزمت المحكمة التجارية في الرياض شركة “سعودي أوجيه” بدفع أكثر من 37 مليون ريال، لمصلحة شركة مقاولات، على خلفية تعاقدهما معاً بالباطن على بناء أكثر من 400 فيلا سكنية لمنسوبي أحد القطاعات الحكومية، وعدم التزام “سعودي أوجيه” بدفع استحقاقات شركة المقاولات.

وأوضحت شركة المقاولات في الدعوى المرفوعة أنها تعاقدت بالباطن مع “سعودي أوجيه” لبناء الفلل السكنية، وذلك بقيمة تجاوزت أكثر من 216 مليون ريال، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بدفع المستحقات لهم، ما أدى لتراكم المستخلصات، والتي من خلالها وصلت إلى المبلغ المقدم في الدعوى. وفقاً لـ “المدينة”

وطالبت الشركة في الدعوى بقيمة المبالغ المحجوزة في البنك وقيمة الأضرار، فيما أشار وكيل “سعودي أوجيه” إلى أن عقد المشروع المذكور كان عبارة عن توريد وتركيب خرسانات جاهزة لبناء الفلل السكنية، وأن المشروع لم ينتهِ بعد، وأرفق ورقتين بيّن أنهما يتضمنان تنازل شركة المقاولات عن جميع مستحقاتها لدى “سعودي أوجيه” لمصلحة أحد البنوك.

وقررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية إصدار حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى، قبل أن ينقض قضاة الاستئناف التجاري الحكم، موضحين أن تنازل المدعي عن مستحقاته كان على سبيل الرهن لأجل سداد ما في ذمته للبنك وليس تنازلاً مطلقاً، فقرروا إعادة القضية لنفس الدائرة التجارية الابتدائية، وصدر حكم يتضمن إلزام “سعودي أوجيه” بدفع المبلغ.