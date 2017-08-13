 مغرد منشق عن حزب الله الإرهابي يشيد بدعم المملكة للبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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مغرد منشق عن حزب الله الإرهابي يشيد بدعم المملكة للبنان

مغرد منشق عن حزب الله الإرهابي يشيد بدعم المملكة للبنان
المناطق ـ الرياض

نشر مغرد يطلق على نفسه اسم “منشق عن حزب الله” الإرهابي تغريدة على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير علق فيها على دعم المملكة العربية السعودية للبنان.
وجاء في التغريدة: “رغم كل ما قدمه الخليج والسعودية لمساعدة واعمار لبنان تبقى كلاب حزب الله الصفوية المسعورة تنبح لان الولاء الطائفي لإيران”.
يُذكر أن حساب “منشق عن حزب الله” يتابعه ما يقارب “190” آلاف شخص، أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الله “صبحي الطفيلي” وحساب المكتب الإعلامي للمرجع الشيعي في العراق “محمود الصرخي”.

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