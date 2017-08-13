مغرد منشق عن حزب الله الإرهابي يشيد بدعم المملكة للبنان

نشر مغرد يطلق على نفسه اسم “منشق عن حزب الله” الإرهابي تغريدة على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير علق فيها على دعم المملكة العربية السعودية للبنان.

وجاء في التغريدة: “رغم كل ما قدمه الخليج والسعودية لمساعدة واعمار لبنان تبقى كلاب حزب الله الصفوية المسعورة تنبح لان الولاء الطائفي لإيران”.

يُذكر أن حساب “منشق عن حزب الله” يتابعه ما يقارب “190” آلاف شخص، أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الله “صبحي الطفيلي” وحساب المكتب الإعلامي للمرجع الشيعي في العراق “محمود الصرخي”.