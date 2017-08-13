 أمانة الاحساء .. ضبط مسلخ ” عشوائي ” في الهفوف   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة الاحساء .. ضبط مسلخ ” عشوائي ” في الهفوف  

أمانة الاحساء .. ضبط مسلخ ” عشوائي ” في الهفوف  
المناطق - الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء عن ان الفرق الميدانية ببلدية الهفوف ضبطت مسلخاً عشوائياً ” مخالفاً ” في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات واللوائح البلدية ، مشيراً الى ان الموقع يقوم عليه عدد من العمالة في موقع قريب من احد المطاعم ، وقد تم مُصادرة واتلاف المضبوطات واغلاق الموقع المخالف وتطبيق الجزاءات والإجراءات بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي اكد على استمرارية خطط منع مخالفات الذبح العشوائي وتطبيق اقصى الجزاءات بحق المخالفين ، موضحاً : ان الذبح العشوائي له آثاره السلبية على المجتمع كون من يقومون بهذه العملية  ” ذبح الانعام “عمالة غير مختصة في ظل غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية وغيرها من العوامل الاخرى ، مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وكذلك عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ،بالاضافة الى ان عدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويهها بصرياً وعدم الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ، لافتاً الى ان الأمانة خصصت مسالخ معتمدة لذبح وتجهيز الانعام .
وأكدت الأمانة على ان المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب لها من خلال الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة  التواصل الإجتماعية” الواتس آب”  ‪0548368888″) .

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