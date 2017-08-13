 السواحه يطلع على مبادرات تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 21 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 13 أغسطس 2017 ميلاديا

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السواحه يطلع على مبادرات تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

السواحه يطلع على مبادرات تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
المناطق ـ الرياض

استضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي ووفده المرافق من لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة لبحث عدد من القضايا التي تهم المستثمرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتفعيل الدور المستقبلي لزيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي، إضافةً لمناقشة عدد من المبادرات لتطوير القطاع.
وأكد معالي الوزير على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لمواجهة التحديات الحالية وخلق فرص استثمارية جديدة لبناء الوطن، كما شدد على دور غرفة الرياض ممثلةً في لجنة تقنية المعلومات للنهوض بقطاع الاعمال، منوهاً بمبادرات اللجنة وما تقوم به لخدمة المستثمرين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبيّن معالي المهندس عبدالله السواحه أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والتواصل بين الطرفين للعمل سوياً على حل القضايا التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، مشيداً بالمبادرات التي تقدمت بها اللجنة لتطوير القطاع وما تم طرحه من حلول لمعالجة قضاياه.
ومن جانبه عبر المهندس أحمد الراجحي عن شكره  لمعالي الوزير على استقباله لأعضاء اللجنة مشيداً بالدور الذي تقوم به الوزارة للنهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأضاف بأن اللقاء استهدف تسليط الضوء على عدد من الموضوعات التي تهم الشركات المستثمرة في قطاع تنقية المعلومات، إضافةً الى تقديم عدد من المبادرات التي أعدتها لجنة تقنية المعلومات بالغرفة بهدف النهوض بالقطاع في المملكة.
وكان اللقاء قد شهد استعراض رئيس اللجنة المهندس محمد الجاسر لعدد من المبادرات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع، حيث تضمنت تلك المبادرات تحوّل قطاع تقنية المعلومات من مزودي خدمات فقط إلى صنّاع منتجات تقنية، ورفع كفاءة الخريجين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والسعي لإيجاد مُختصين في التخصصات التقنية الدقيقة، وتوجيه السوق نحو صناعات محددة.

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